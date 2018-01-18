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Ohio State men’s basketball: Chris Holtmann makes Big Ten history as Buckeyes top Northwestern 71-65
Published: January 18, 2018 - 12:04 AM
By Mike Helfgot
Associated Press
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