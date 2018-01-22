Ohio State men’s basketball: Keita Bates-Diop scores 20 as No. 13 Buckeyes slip past Nebraska 64-59

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Ohio State's C.J. Jackson, left, and Nebraska's Isaiah Roby chase the ball during the first half of an NCAA college basketball game Monday, Jan. 22, 2018, in Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrete)
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By Mitch Stacy
Associated Press
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