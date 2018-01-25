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Ohio State men’s basketball: Penn State upsets No. 13 Buckeyes 82-79 at buzzer
Published: January 25, 2018 - 10:29 PM | Updated: January 25, 2018 - 11:09 PM
By Mitch Stacy
Associated Press
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