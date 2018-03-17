Home / Sports / Ohio State / NCAA wrestling: OSU’s Nathan Tomasello, KSU’s Kyle Conel both take third place
Published: March 17, 2018 - 10:55 PM | Updated: March 17, 2018 - 11:12 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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