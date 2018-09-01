Ohio State 77, Oregon State 31: Urban-less Buckeyes rout Beavers

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Published: September 1, 2018 - 4:53 PM | Updated: September 1, 2018 - 5:28 PM
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By Mitch Stacy

Associated Press

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