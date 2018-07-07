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Ohio State: Athletic Director Gene Smith braces for the inevitable legalization of gambling on college sports
Published: July 7, 2018 - 8:48 AM

By Bill Rabinowitz

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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