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Ohio State football: Investigation of Urban Meyer could spark NCAA interest
Published: August 24, 2018 - 12:52 PM

By Bill Rabinowitz

The Columbus Dispatch GateHouse Media Ohio

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