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Ohio State football: No. 4 Buckeyes rally past No. 15 TCU 40-28
Published: September 16, 2018 - 12:04 AM | Updated: September 16, 2018 - 12:15 AM
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By Stephen Hawkins

The Associated Press

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