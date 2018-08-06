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Ohio State football: Outside law firm to investigate Urban Meyer; process expected to be completed within two weeks
Published: August 6, 2018 - 1:34 PM

By Mitch Stacy

Associated Press

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