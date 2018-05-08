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Ohio State football: Quarterback Joe Burrow announces his decision to transfer
Published: May 8, 2018 - 4:12 PM
By Mitch Stacy
Associated Press
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