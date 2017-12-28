Ohio.com / Sports / Ohio State / Ohio State football: Rosy Cotton Bowl with playoff-snubbed Buckeyes against USC
Published: December 28, 2017 - 7:57 PM | Updated: December 28, 2017 - 11:10 PM
By Stephen Hawkins
Associated Press
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