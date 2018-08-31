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Ohio State football: Scandal still swirling, Buckeyes ready to focus on football
Published: August 31, 2018 - 3:37 PM
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By Mitch Stacy

Associated Press

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