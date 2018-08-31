Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Ohio State football: Urban Meyer pushes back on reasons for suspension
Published: August 31, 2018 - 6:40 PM

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Ohio State football: Urban Meyer pushes back on reasons for suspension Updated August 31st, 2018 6:40 PM
U.S. Open: Sloane Stephens gets past Victoria Azarenka indoors Updated August 31st, 2018 6:34 PM
Hue Jackson says injuries to tight end Seth DeValve, fullback Danny Vitale create ‘tough decisions’ for Browns on cutdown weekend Updated August 31st, 2018 6:33 PM
Exploring scenarios on left side of Browns’ offensive line after Hue Jackson reveals ‘everything’s still a little fluid over there’ Today August 31st, 2018 7:05 PM

THE LATEST

Exploring scenarios on left side of Browns’ offensive line after Hue Jackson reveals ‘everything’s still a little fluid over there’ Today August 31st, 2018 7:05 PM
Opioid deaths in Akron plunge nearly two thirds during first eight months of 2018 Updated August 31st, 2018 5:50 PM
Lawyer was told Russia had ‘Trump over a barrel,’ AP reports Updated August 31st, 2018 5:30 PM
Police: Boy was hidden for a year after seeing dad’s slaying Updated August 31st, 2018 5:22 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal