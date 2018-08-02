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Ohio State football: Urban Meyer’s contract language could provide firing grounds
Published: August 2, 2018 - 1:38 PM | Updated: August 2, 2018 - 1:44 PM
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Associated Press

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