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Ohio State football: Fired coach’s ex-wife said she told Urban Meyer’s wife of 2015 abuse
Published: August 1, 2018 - 5:14 PM | Updated: August 1, 2018 - 5:18 PM
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By Bill Rabinowitz and Dean Narciso

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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