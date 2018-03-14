Home / Sports / Ohio State / Ohio State senior, former CVCA standout Nathan Tomasello looking to go out on top at NCAA Division I Nationals
Published: March 14, 2018 - 4:30 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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