Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Ohio State’s Nick Bosa named No. 2 player in college football; Akron’s Ulysees Gilbert III makes top 150
Published: May 7, 2018 - 11:51 AM | Updated: May 7, 2018 - 11:51 AM
Full Screen Linked Image
Dan Kadar
Ohio.com staff
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

MLB roundup: Blue Jays beat Rays on wild pitch May 6th, 2018 11:23 PM
MLB notebook: Kershaw put on DL by Dodgers with left biceps tendinitis May 6th, 2018 11:23 PM
Yankees 7, Indians 4: Bullpen falters again as Indians blow 4-0 lead and lose to Yankees May 6th, 2018 5:10 PM
MLB roundup: Tigers edge Royals 3-2; Rays beat Blue Jays 5-3 May 5th, 2018 11:07 PM

THE LATEST

Video: NBA Playoffs – LeBron James on the way he’s showed fans appreciation recently Updated May 7th, 2018 1:13 PM
Video: NBA Playoffs – LeBron James remains wary of Raptors’ DeMar DeRozan despite his struggles Updated May 7th, 2018 12:57 PM
Kilauea volcano claims more than two dozen homes in Hawaii Today May 7th, 2018 12:09 PM
Ohio State’s Nick Bosa named No. 2 player in college football; Akron’s Ulysees Gilbert III makes top 150 Today May 7th, 2018 11:51 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal