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2018 Winter Olympic Games Roundup: Charlotte Kalla wins first gold for South Korea
Published: February 10, 2018 - 11:08 AM
By Dennis Waszak Jr.
Associated Press
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