2018 Winter Olympic Games: Saturday’s Medals List

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPk1lZGFscyBMaXN0PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPk5hdGlvbglHCVMJQglUb3Q8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdlcm1hbnkJMgkwCTAJMjwvcD4KPHA+TmV0aGVybGFuZHMJMQkyCTEJNDwvcD4KPHA+U291dGggS29yZWEJMQkwCTAJMTwvcD4KPHA+U3dlZGVuCTEJMAkwCTE8L3A+CjxwPk5vcndheQkwCTMJMQk0PC9wPgo8cD5DemVjaCBSZXB1YmxpYwkwCTAJMQkxPC9wPgo8cD5GaW5sYW5kCTAJMAkxCTE8L3A+CjxwPk9BIFJ1c3NpYQkwCTAJMQkxPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvMjAxOC13aW50ZXItb2x5bXBpYy1nYW1lcy11LXMtaG9ja2V5LXRlYW0taGFzLWEtZGlmZmVyZW50LW1ha2V1cC1idXQtc2FtZS1nb2FsLWFzLTE5ODBzLW1pcmFjbGUtb24taWNlLXRlYW0iPjIwMTggV2ludGVyIE9seW1waWMgR2FtZXM6IFUuUy4gaG9ja2V5IHRlYW0gaGFzIGEgZGlmZmVyZW50IG1ha2V1cCBidXQgc2FtZSBnb2FsIGFzIDE5ODDigJlzIOKAmE1pcmFjbGUgT24gSWNl4oCZIHRlYW08L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==