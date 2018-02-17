2018 Winter Olympic Games: Saturday’s medals list

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgbWVkYWxzIGxpc3Q8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPjxzdHJvbmc+VGhyb3VnaCBTYXR1cmRheTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4oNTUgbWVkYWwgZXZlbnRzKTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5OYXRpb24JRwlTCUIJVG90PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5HZXJtYW55CTkJNAk0CTE3PC9wPgo8cD5Ob3J3YXkJNwk4CTcJMjI8L3A+CjxwPk5ldGhlcmxhbmRzCTYJNQkyCTEzPC9wPgo8cD5DYW5hZGEJNQk1CTUJMTU8L3A+CjxwPlVuaXRlZCBTdGF0ZXMJNQkyCTIJOTwvcD4KPHA+U3dlZGVuCTQJMwkwCTc8L3A+CjxwPkF1c3RyaWEJMwkyCTQJOTwvcD4KPHA+RnJhbmNlCTMJMgkyCTc8L3A+CjxwPlNvdXRoIEtvcmVhCTMJMAkyCTU8L3A+CjxwPlN3aXR6ZXJsYW5kCTIJNAkxCTc8L3A+CjxwPkl0YWx5CTIJMQkzCTY8L3A+CjxwPkphcGFuCTEJNQkzCTk8L3A+CjxwPkN6ZWNoIFJlcHVibGljCTEJMgkyCTU8L3A+CjxwPlNsb3Zha2lhCTEJMgkwCTM8L3A+CjxwPkJlbGFydXMJMQkxCTAJMjwvcD4KPHA+QnJpdGFpbgkxCTAJMwk0PC9wPgo8cD5Qb2xhbmQJMQkwCTAJMTwvcD4KPHA+Q2hpbmEJMAk0CTEJNTwvcD4KPHA+T0EgUnVzc2lhCTAJMgk3CTk8L3A+CjxwPkF1c3RyYWxpYQkwCTIJMQkzPC9wPgo8cD5TbG92ZW5pYQkwCTEJMAkxPC9wPgo8cD5GaW5sYW5kCTAJMAkzCTM8L3A+CjxwPlNwYWluCTAJMAkyCTI8L3A+CjxwPkthemFraHN0YW4JMAkwCTEJMTwvcD4KPHA+TGllY2h0ZW5zdGVpbgkwCTAJMQkxPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvb2x5bXBpY3MvMjAxOC13aW50ZXItb2x5bXBpYy1nYW1lcy1yb3VuZHVwLWphcGFucy15dXp1cnUtaGFueXUtZmlyc3QtbWVucy1maWd1cmUtc2thdGVyLXRvLXJlcGVhdC1hcy1jaGFtcGlvbi1zaW5jZS1kaWNrLWJ1dHRvbi1pbi0xOTUyIj4yMDE4IFdpbnRlciBPbHltcGljIEdhbWVzL1JvdW5kdXA6IEphcGFu4oCZcyBZdXp1cnUgSGFueXUgZmlyc3QgbWVu4oCZcyBmaWd1cmUgc2thdGVyIHRvIHJlcGVhdCBhcyBjaGFtcGlvbiBzaW5jZSBEaWNrIEJ1dHRvbiBpbiAxOTUyPC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=