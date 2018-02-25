2018 Winter Olympic Games: U.S. delivers some big moments but not enough to reach expectations

Published: February 25, 2018 - 10:46 AM | Updated: February 25, 2018 - 12:00 PM
By Paul Newberry
Associated Press
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