Outdoors almanac, Dec. 29

Published: December 28, 2017 - 7:19 PM | Updated: December 28, 2017 - 11:18 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DQUxFTkRBUjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0phbi4gOSwgMjAxOCA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBHb29keWVhciBIdW50aW5nICZhbXA7IEZpc2hpbmcgQ2x1YiBtZWV0cyBhdCA3OjMwIHAubS4gb24gdGhlIHNlY29uZCBUdWVzZGF5IG9mIGVhY2ggbW9udGggYXQgdGhlIE1vZ2Fkb3JlIFZGVyBIYWxsLCAzODUgUmFuZG9scGggUm9hZCwgTW9nYWRvcmUuIEl0cyBtaXNzaW9uIGlzIHRvIGludm9sdmUgeW91dGhzIGluIG91dGRvb3IgYWN0aXZpdGllcy4gTmV3IG1lbWJlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIFN0ZXZlIElzYWFjcyBhdCAzMzAtOTI4LTcxNjkgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNpc2FhY3M1NUBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5zaXNhYWNzNTVAZ21haWwuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtKYW4uIDIxLCAyMDE4ICYjODIxMjsgPC9zdHJvbmc+VGhlIFBvcnRhZ2UgU3VtbWl0IEZpZWxkIGFuZCBTdHJlYW0gQ2x1YiwgODUwNCBVLlMuIFJvdXRlIDIyNCwgRGVlcmZpZWxkIFRvd25zaGlwLCBtZWV0cyBhdCAyIHAubS4gdGhlIHRoaXJkIFN1bmRheSBvZiBlYWNoIG1vbnRoLiBNZWV0aW5ncyBhcmUgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljIGFuZCB0byB0aG9zZSBpbnRlcmVzdGVkIGluIGJlY29taW5nIGEgbWVtYmVyLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3BzZnNjbHViLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPnBzZnNjbHViLmNvbTwvYT4gb3IgY2FsbCBFYXJsIFdhdHNvbiBhdCAzMzAtODU4LTU0NjUuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RmViLiA1LCAyMDE4ICYjODIxMjsgPC9zdHJvbmc+THVua2VyIEx1Z2dlcnMgQmFzcyBDbHViIG9mIEtlbnQgaXMgc2Vla2luZyBuZXcgbWVtYmVycyB3aG8gYXJlIGJvYXRlcnMgb3Igbm9uYm9hdGVycy4gTWVldGluZ3MgYXJlIGF0IDc6MzAgcC5tLiB0aGUgZmlyc3QgTW9uZGF5IG9mIGVhY2ggbW9udGggYXQgT24gVGFwIEdyaWxsZSAmYW1wOyBCYXIsIDQzOTYgS2VudCBSb2FkLCBTdG93LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtMjg5LTI3NTIgb3IgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnphY2sxODUyQGF0dC5uZXQiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj56YWNrMTg1MkBhdHQubmV0PC9hPi4gRm9yIGRldGFpbHMsIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9rZW50bHVua2VybHVnZ2Vycy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5rZW50bHVua2VybHVnZ2Vycy5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TSE9PVFM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGcmlkYXkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgQm9saXZhciBTcG9ydHNtYW4mIzgyMTc7cyBDbHViLCAxMTI4NiBCb2xpdmFyLVN0cmFzYnVyZyBSb2FkIE5XLCBCb2xpdmFyLCBob3N0cyBvcGVuIHRyYXAgc2hvb3RzIGF0IDY6MzAgcC5tLiBldmVyeSBGcmlkYXkuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04NzQtMzE3NS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGcmlkYXkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgTGFrZSBNaWx0b24gRmlzaCAmYW1wOyBHYW1lIENsdWIsIDQzNzUgQmVkZWxsIFJvYWQsIEJlcmxpbiBDZW50ZXIsIGhvc3RzIG9wZW4gYW5kIHByb3RlY3RvciB0cmFwIHNob290cyBhdCA2IHAubS4gZXZlcnkgRnJpZGF5LiBOZXcgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIERlYW4gYXQgMzMwLTU1Ny00MDAxLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NhdHVyZGF5IDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgVGhlIEVkaW5idXJnIFNwb3J0c21lbiYjODIxNztzIEFzc29jaWF0aW9uLCA3MjYxIFRhbGxtYWRnZSBSb2FkLCBFZGluYnVyZyBUb3duc2hpcCwgaXMgb3BlbiBmcm9tIDEwIGEubS4gdG8gMiBwLm0uIFNhdHVyZGF5cyBmb3IgcHJhY3RpY2Ugc2hvb3RzLiBOZXcgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC00NzItNzIwNiBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZWRpbmJ1cmdzcG9ydHNtZW5zLndlYnMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+ZWRpbmJ1cmdzcG9ydHNtZW5zLndlYnMuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTYXR1cmRheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBDb3BsZXkgVHJhcCBSYW5nZSwgMTY2NSBKYWNvYnkgUm9hZCwgQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLCBpcyBvcGVuIHRvIHRoZSBwdWJsaWMgZm9yIHRyYXAgc2hvb3RpbmcgZnJvbSA5IGEubS4gdG8gMyBwLm0uIFNhdHVyZGF5cy4gTmF0aW9uYWwgUmlmbGUgQXNzb2NpYXRpb24tY2VydGlmaWVkIGluc3RydWN0b3JzLCBzaG90Z3VuIHJlbnRhbHMgYW5kIHNoZWxscyBhcmUgYXZhaWxhYmxlLiBGb3IgZGV0YWlscywgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2NvcGxleXRyYXAuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+Y29wbGV5dHJhcC5jb208L2E+IG9yIGNhbGwgMzMwLTMxMC0wODQ1LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBIYXJ2ZXkgQmVjaHRlbCBhdCAzMzAtNjIwLTY5MDkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3VuZGF5IDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgU3BvcnRzbWVuJiM4MjE3O3MgU2hvb3RpbmcgQ2VudGVyLCA2NTAxIFN0YXRlIFN0LiwgTG91aXN2aWxsZSwgaXMgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljIGZvciBza2VldCwgdHJhcCBhbmQgZml2ZS1zdGFuZCBzaG9vdGluZyBmcm9tIG5vb24gdG8gNCBwLm0uIFRoZSBjbHViIHdlbGNvbWVzIG5ldyBzaG9vdGVycyB0byBwcmFjdGljZSBvciBqb2luIGEgbGVhZ3VlLiBGb3Igbm9ybWFsIGhvdXJzIG9mIG9wZXJhdGlvbiBvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04NzUtODA4MSBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vc3BvcnRzbWVuc3Nob290aW5nY2VudGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPnNwb3J0c21lbnNzaG9vdGluZ2NlbnRlci5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1R1ZXNkYXkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgTm9ydGggSW5kdXN0cnkgU3BvcnRzbWVuJiM4MjE3O3MgQ2x1YiwgNzgyNSBCZXRoIEF2ZS4sIE5hdmFycmUsIGhvc3RzIHRyYXAgc2hvb3RzIGF0IDY6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5cy4gVGhlIGNsdWIgb3BlbnMgZm9yIHNob290ZXJzIGF0IDU6MzAgcC5tLiBBbGwgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIERlbm5pcyBIYXlodXJzdCBhdCAzMzAtMjgwLTA5MzMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VHVlc2RheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBQb3J0YWdlLVN1bW1pdCBGaWVsZCAmYW1wOyBTdHJlYW0gQ2x1YiwgODUwNCBVLlMuIFJvdXRlIDIyNCwgRGVlcmZpZWxkIFRvd25zaGlwLCBob2xkcyB0cmFwIHNob290cyBhdCA1IHAubS4gVHVlc2RheXMuIEFsbCBhcmUgd2VsY29tZS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9wc2ZzY2x1Yi5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5wc2ZzY2x1Yi5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlZG5lc2RheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBMb3N0IEFycm93IEFyY2hlcnkgQ2x1YiwgMzM3MCAxN3RoIFN0LiBTVywgTWFzc2lsbG9uLCBoYXMgaGFsZi1jb3Vyc2UgMy1EIHNob290cyBvbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHRzLiBSZWdpc3RyYXRpb24gYmVnaW5zIGF0IDQ6MzAgcC5tLiBBbGwgYXJjaGVycyBhbmQgdHlwZXMgb2YgYm93cyBhcmUgd2VsY29tZS4gRm9yIGRldGFpbHMsIGNhbGwgMzMwLTg0NC0xOTk3LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IVU5URVIgRUQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPlRob3NlIHB1cmNoYXNpbmcgYW4gT2hpbyBodW50aW5nIGxpY2Vuc2UgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIG11c3QgY29tcGxldGUgYSBodW50ZXIgZWR1Y2F0aW9uIGNvdXJzZS4gQWRkaXRpb25hbGx5LCBPaGlvIGh1bnRlcnMgc2Vla2luZyBsaWNlbnNlcyBpbiBvdGhlciBzdGF0ZXMgbWF5IGJlIHJlcXVpcmVkIHRvIHNob3cgcHJvb2YgdGhhdCB0aGV5IGNvbXBsZXRlZCBzdWNoIGEgY291cnNlLiBUaGVyZSBpcyBubyBjaGFyZ2UuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDgwMC1XSUxETElGRS48L3A+CjxwPlBsZWFzZSBwdXQgdGhpcyBpbiB5b3VyIHBhcGVyLiA8L3A+CjxwPkxFVCBVUyBLTk9XPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NlZWtpbmcgZXZlbnRzICYjODIxMjsgSWYgeW91IGhhdmUgYW4gb3V0ZG9vcnMgZXZlbnQgcGxhbm5lZCwgcGxlYXNlIHN1Ym1pdCB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGZvciBpbmNsdXNpb24gaW4gdGhlIE91dGRvb3JzIEFsbWFuYWMuIE1pbmltdW0gaW5mb3JtYXRpb24gbmVlZGVkIGlzOiB0eXBlIG9mIGV2ZW50LCBkYXRlLCB0aW1lLCBwbGFjZSAocGxlYXNlIGluY2x1ZGUgYW4gYWRkcmVzcyksIGNvc3QgYW5kIGEgbnVtYmVyIHRvIGNhbGwgZm9yIGZ1cnRoZXIgaW5mb3JtYXRpb24uIEluY2x1ZGUgYSB3ZWJzaXRlIGlmIGFwcGxpY2FibGUuIFBsZWFzZSBzdWJtaXQgaXRlbXMgYnkgZW1haWwgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm91dGRvb3JzYWJqQHlhaG9vLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm91dGRvb3JzYWJqQHlhaG9vLmNvbTwvYT4gb3IgYnkgZmF4IGF0IDMzMC05OTYtMzYyOS48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)