Outdoors almanac: June 29

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DQUxFTkRBUjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IFNhdHVyZGF5ICYjODIxMjsgPC9zdHJvbmc+VGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIGZsaW50LWtuYXBwaW5nIGRlbW9uc3RyYXRpb24gYXQgU3VtbWl0IE1ldHJvIFBhcmtzJiM4MjE3OyBGaXJlc3RvbmUgVHVzY2FyYXdhcyBNZWFkb3dzLCAyNjIwIEhhcnJpbmd0b24gUm9hZCwgQWtyb24gZnJvbSAxIHRvIDMgcC5tLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3N1bW1pdG1ldHJvcGFya3Mub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+c3VtbWl0bWV0cm9wYXJrcy5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IFR1ZXNkYXkgJiM4MjEyOyA8L3N0cm9uZz5MdW5rZXIgTHVnZ2VycyBCYXNzIENsdWIgb2YgS2VudCBpcyBzZWVraW5nIG5ldyBtZW1iZXJzIHdobyBhcmUgYm9hdGVycyBvciBub25ib2F0ZXJzLiBNZWV0aW5ncyBhcmUgYXQgNzozMCBwLm0uIHRoZSBmaXJzdCBNb25kYXkgb2YgZWFjaCBtb250aCBhdCBPbiBUYXAgR3JpbGxlICZhbXA7IEJhciwgNDM5NiBLZW50IFJvYWQsIFN0b3cuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC0yODktMjc1MiBvciBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86emFjazE4NTJAYXR0Lm5ldCIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnphY2sxODUyQGF0dC5uZXQ8L2E+LiBGb3IgZGV0YWlscywgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2tlbnRsdW5rZXJsdWdnZXJzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmtlbnRsdW5rZXJsdWdnZXJzLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+VGh1cnNkYXk8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyBBIFF1aWNrIFN0YXJ0IEtheWFrIGNsYXNzIHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCBTaXBwbyBMYWtlIE1hcmluYSwgNTMwMCBUeW5lciBTdC4gTlcsIFBlcnJ5IFRvd25zaGlwLCBmcm9tIDU6MzAgdG8gNzozMCBwLm0uIEluIFF1aWNrIFN0YXJ0IEtheWFrLCBwYXJ0aWNpcGFudHMgY2FuIGdhaW4ga25vd2xlZGdlIGFib3V0IGtheWFraW5nIGFuZCBwcmFjdGljZSBiYXNpYyBza2lsbHMuIENvc3QgaXMgJDUuIEZvciByZXNlcnZhdGlvbnMgb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtNDA5LTgwOTYgb3IgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3Jlc2VydmF0aW9ucy5zdGFya3BhcmtzLmNvbS9wcm9ncmFtcy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5yZXNlcnZhdGlvbnMuc3RhcmtwYXJrcy5jb20vcHJvZ3JhbXMuPC9hPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEp1bHkgMTAgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgR29vZHllYXIgSHVudGluZyAmYW1wOyBGaXNoaW5nIENsdWIgbWVldHMgYXQgNzozMCBwLm0uIG9uIHRoZSBzZWNvbmQgVHVlc2RheSBvZiBlYWNoIG1vbnRoIGF0IHRoZSBNb2dhZG9yZSBWRlcgSGFsbCwgMzg1IFJhbmRvbHBoIFJvYWQsIE1vZ2Fkb3JlLiBJdHMgbWlzc2lvbiBpcyB0byBpbnZvbHZlIHlvdXRocyBpbiBvdXRkb29yIGFjdGl2aXRpZXMuIE5ldyBtZW1iZXJzIGFyZSB3ZWxjb21lLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBTdGV2ZSBJc2FhY3MgYXQgMzMwLTkyOC03MTY5IG9yIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpzaXNhYWNzNTVAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+c2lzYWFjczU1QGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgSnVseSAxNSAmIzgyMTI7IDwvc3Ryb25nPlRoZSBQb3J0YWdlIFN1bW1pdCBGaWVsZCBhbmQgU3RyZWFtIENsdWIsIDg1MDQgVS5TLiBSb3V0ZSAyMjQsIERlZXJmaWVsZCBUb3duc2hpcCwgbWVldHMgYXQgMiBwLm0uIHRoZSB0aGlyZCBTdW5kYXkgb2YgZWFjaCBtb250aC4gTWVldGluZ3MgYXJlIG9wZW4gdG8gdGhlIHB1YmxpYyBhbmQgdG8gdGhvc2UgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBiZWNvbWluZyBhIG1lbWJlci4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9wc2ZzY2x1Yi5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5wc2ZzY2x1Yi5jb208L2E+IG9yIGNhbGwgRWFybCBXYXRzb24gYXQgMzMwLTg1OC01NDY1LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEp1bHkgMTUgJiM4MjEyOyA8L3N0cm9uZz5TdW1taXQgTWV0cm8gUGFya3MgaXMgaG9zdGluZyBhIGtheWFrIGV2ZW50IG9uIHRoZSBDdXlhaG9nYSBSaXZlciBhdCB0aGUgR29yZ2UuIFRpbWVzIGFyZSA5IHRvIDExOjMwIGEubS4gb3IgMTI6MzAgdG8gMyBwLm0uIGF0IHRoZSBHb3JnZSBNZXRybyBQYXJrIG1haW4gZW50cmFuY2UsIDExNjAgRnJvbnQgU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy4gTWluaW11bSBhZ2UgaXMgMTMuIFBhcnRpY2lwYW50cyBtdXN0IHdlYXIgY2xvc2VkLXRvZSBzaG9lcyBhbmQgYmUgYWJsZSB0byBzd2ltLiBTcGFjZSBpcyBsaW1pdGVkLiBDb3N0IGlzICQxNSBwZXIgcGVyc29uLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtODY3LTU1MTEuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgQXVnLiAxMSAmIzgyMTI7IDwvc3Ryb25nPlRoZSBTYW5keSBhbmQgQmVhdmVyIENhbmFsIGZpc2hpbmcgZGVyYnksIGZvciBjaGlsZHJlbiBhZ2VzIDQtMTUsIHRha2VzIHBsYWNlIGF0IFdoaXRhY3JlIEdyZWVyIFBhcmssIDQyOTAgSXJpc2ggUm9hZCBOVywgV2F5bmVzYnVyZy4gVGhlIGV2ZW50IGlzIGZyZWUuIEJhaXQgd2lsbCBiZSBwcm92aWRlZC4gQmV2ZXJhZ2VzIGFuZCBmb29kIHdpbGwgYmUgZm9yIHNhbGUuIEJyaW5nIHlvdXIgb3duIHBvbGUuIFJlZ2lzdHJhdGlvbiBiZWdpbnMgYXQgOCBhLm0uIEZpc2hpbmcgd2lsbCBiZSBmcm9tIDkgdG8gMTEgYS5tLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3N0YXJrcGFya3MuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+c3RhcmtwYXJrcy5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IEF1Zy4gMjUgJiM4MjEyOyA8L3N0cm9uZz5BIGNveW90ZS1jYWxsaW5nIGNhbXBmaXJlIHNwb25zb3JlZCBieSBTdW1taXQgTWV0cm8gUGFya3Mgd2lsbCBiZSBoZWxkIGF0IExpYmVydHkgUGFyayBOYXR1cmUgQ2VudGVyLCA5OTk5IExpYmVydHkgUm9hZCwgVHdpbnNidXJnIGZyb20gOCB0byA5OjMwIHAubS4gQSBuYXR1cmFsaXN0IHdpbGwgdGFsayBhYm91dCBzb21lIG9mIHRoZSBwYXJrIGRpc3RyaWN0JiM4MjE3O3MgbW9zdCBlbHVzaXZlIGFuZCBtaXN1bmRlcnN0b29kIHJlc2lkZW50czogY295b3Rlcy4gVGhlIGV2ZW50IGZlYXR1cmVzIGEgY2FtcGZpcmUsIHJvYXN0ZWQgbWFyc2htYWxsb3dzIGFuZCBjb3lvdGUgY2FsbHMuIFRoZSBldmVudCBpcyBmcmVlLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3N1bW1pdG1ldHJvcGFya3Mub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+c3VtbWl0bWV0cm9wYXJrcy5vcmc8L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5TSE9PVFM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGcmlkYXkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgQm9saXZhciBTcG9ydHNtYW4mIzgyMTc7cyBDbHViLCAxMTI4NiBCb2xpdmFyLVN0cmFzYnVyZyBSb2FkIE5XLCBCb2xpdmFyLCBob3N0cyBvcGVuIHRyYXAgc2hvb3RzIGF0IDY6MzAgcC5tLiBldmVyeSBGcmlkYXkuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04NzQtMzE3NS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtGcmlkYXkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgTGFrZSBNaWx0b24gRmlzaCAmYW1wOyBHYW1lIENsdWIsIDQzNzUgQmVkZWxsIFJvYWQsIEJlcmxpbiBDZW50ZXIsIGhvc3RzIG9wZW4gYW5kIHByb3RlY3RvciB0cmFwIHNob290cyBhdCA2IHAubS4gZXZlcnkgRnJpZGF5LiBOZXcgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIERlYW4gYXQgMzMwLTU1Ny00MDAxLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NhdHVyZGF5IDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgVGhlIEVkaW5idXJnIFNwb3J0c21lbiYjODIxNztzIEFzc29jaWF0aW9uLCA3MjYxIFRhbGxtYWRnZSBSb2FkLCBFZGluYnVyZyBUb3duc2hpcCwgaXMgb3BlbiBmcm9tIDEwIGEubS4gdG8gMiBwLm0uIFNhdHVyZGF5cyBmb3IgcHJhY3RpY2Ugc2hvb3RzLiBOZXcgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC00NzItNzIwNiBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZWRpbmJ1cmdzcG9ydHNtZW5zLndlYnMuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+ZWRpbmJ1cmdzcG9ydHNtZW5zLndlYnMuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTYXR1cmRheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBDb3BsZXkgVHJhcCBSYW5nZSwgMTY2NSBKYWNvYnkgUm9hZCwgQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLCBpcyBvcGVuIHRvIHRoZSBwdWJsaWMgZm9yIHRyYXAgc2hvb3RpbmcgZnJvbSA5IGEubS4gdG8gMyBwLm0uIFNhdHVyZGF5cy4gTmF0aW9uYWwgUmlmbGUgQXNzb2NpYXRpb24tY2VydGlmaWVkIGluc3RydWN0b3JzLCBzaG90Z3VuIHJlbnRhbHMgYW5kIHNoZWxscyBhcmUgYXZhaWxhYmxlLiBGb3IgZGV0YWlscywgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2NvcGxleXRyYXAuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+Y29wbGV5dHJhcC5jb208L2E+IG9yIGNhbGwgMzMwLTMxMC0wODQ1LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBIYXJ2ZXkgQmVjaHRlbCBhdCAzMzAtNjIwLTY5MDkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7U3VuZGF5IDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgU3BvcnRzbWVuJiM4MjE3O3MgU2hvb3RpbmcgQ2VudGVyLCA2NTAxIFN0YXRlIFN0LiwgTG91aXN2aWxsZSwgaXMgb3BlbiB0byB0aGUgcHVibGljIGZvciBza2VldCwgdHJhcCBhbmQgZml2ZS1zdGFuZCBzaG9vdGluZyBmcm9tIG5vb24gdG8gNCBwLm0uIFRoZSBjbHViIHdlbGNvbWVzIG5ldyBzaG9vdGVycyB0byBwcmFjdGljZSBvciBqb2luIGEgbGVhZ3VlLiBGb3Igbm9ybWFsIGhvdXJzIG9mIG9wZXJhdGlvbiBvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC04NzUtODA4MSBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vc3BvcnRzbWVuc3Nob290aW5nY2VudGVyLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPnNwb3J0c21lbnNzaG9vdGluZ2NlbnRlci5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1R1ZXNkYXkgPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBUaGUgTm9ydGggSW5kdXN0cnkgU3BvcnRzbWVuJiM4MjE3O3MgQ2x1YiwgNzgyNSBCZXRoIEF2ZS4sIE5hdmFycmUsIGhvc3RzIHRyYXAgc2hvb3RzIGF0IDY6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5cy4gVGhlIGNsdWIgb3BlbnMgZm9yIHNob290ZXJzIGF0IDU6MzAgcC5tLiBBbGwgc2hvb3RlcnMgYXJlIHdlbGNvbWUuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIERlbm5pcyBIYXlodXJzdCBhdCAzMzAtMjgwLTA5MzMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VHVlc2RheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBQb3J0YWdlLVN1bW1pdCBGaWVsZCAmYW1wOyBTdHJlYW0gQ2x1YiwgODUwNCBVLlMuIFJvdXRlIDIyNCwgRGVlcmZpZWxkIFRvd25zaGlwLCBob2xkcyB0cmFwLXN0eWxlIHNob290cyA1IHRvIDggcC5tLiBUdWVzZGF5cy4gQWxsIGFyZSB3ZWxjb21lLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3BzZnNjbHViLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPnBzZnNjbHViLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxOzxzdHJvbmc+VHVlc2RheTwvc3Ryb25nPiAmIzgyMTI7IFN1bW1pdCBNZXRybyBQYXJrcyB3aWxsIGhvc3QgYW4gb3BlbiBhcmNoZXJ5IHNob290IGZyb20gMTAgYS5tLiB0byAxIHAubS4gYXQgTGliZXJ0eSBQYXJrJiM4MjE3O3MgVGlua2VycyBDcmVlayBBcmVhLCAxMDMwMyBBdXJvcmEtSHVkc29uIFJvYWQsIFN0cmVldHNib3JvLiBQcmFjdGljZSBhcmNoZXJ5IHNraWxscyBieSByZWdpc3RlcmluZyBmb3IgYSBoYWxmLWhvdXIgdGltZSBzbG90IHRvIGltcHJvdmUgeW91ciBzaG90LiBQYXJ0aWNpcGFudHMgbXVzdCBoYXZlIGFscmVhZHkgdGFrZW4gb25lIG9mIE1ldHJvIFBhcmtzJiM4MjE3OyBJbnRybyB0byBBcmNoZXJ5IHByb2dyYW1zLiBBbGwgZXF1aXBtZW50IHdpbGwgYmUgcHJvdmlkZWQuIFJlZ2lzdHJhdGlvbiBpcyByZXF1aXJlZC4gVG8gcmVnaXN0ZXIgb3IgZm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTg2NS04MDY1LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dlZG5lc2RheSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IFRoZSBMb3N0IEFycm93IEFyY2hlcnkgQ2x1YiwgMzM3MCAxN3RoIFN0LiBTVywgTWFzc2lsbG9uLCBoYXMgaGFsZi1jb3Vyc2UgMy1EIHNob290cyBvbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHRzLiBSZWdpc3RyYXRpb24gYmVnaW5zIGF0IDQ6MzAgcC5tLiBBbGwgYXJjaGVycyBhbmQgdHlwZXMgb2YgYm93cyBhcmUgd2VsY29tZS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTg0NC0xOTk3LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0F1Zy4gNSA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IExvbmUgRWFnbGUgQm93bWVuIHdpbGwgaG9zdCBhIDMwLXRhcmdldCAzLUQgc2hvb3QgYXQgMjI3NiBTZWVtYW4gU3QuIFNXLCBFYXN0IFNwYXJ0YS4gQSBzaW1pbGFyIGV2ZW50IHdpbGwgYmUgaGVsZCBTZXB0LiAyLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtNTc1LTA3NDQgb3IgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2xvbmVlYWdsZWJvd21lbi5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5sb25lZWFnbGVib3dtZW4uY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+SFVOVEVSIEVEPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5PaGlvIHJlc2lkZW50cyB3aXNoaW5nIHRvIHB1cmNoYXNlIGFuIE9oaW8gaHVudGluZyBsaWNlbnNlIG11c3QgaGF2ZSBwYXNzZWQgYW4gT2hpbyBIdW50ZXIgRWR1Y2F0aW9uIGNvdXJzZS4gVGhlcmUgYXJlIHRocmVlIG9wdGlvbnMgdG8gdGFrZSB0aGUgY291cnNlLiBUaGUgaW5zdHJ1Y3Rvci1sZWQgY2xhc3Nyb29tIHZlcnNpb24gaXMgZm9yIGFueW9uZS4gSXQgaW5jbHVkZXMgZWlnaHQgdG8gMTIgaG91cnMgb2Ygc3R1ZHkgYW5kIGNsYXNzcm9vbSB3b3JrLiBIdW50ZXJzIDE1IG9yIHlvdW5nZXIgbXVzdCBiZSBhY2NvbXBhbmllZCBieSBhbiBhZHVsdC4gVGhlIG9ubGluZSBjb3Vyc2UgaXMgZm9yIGh1bnRlcnMgMTIgb3Igb2xkZXIuIFRoZSBjb3Vyc2UgYW5kIHRoZSB0ZXN0aW5nIGFyZSBjb21wbGV0ZWQgb25saW5lIGF0IHN0dWRlbnQmIzgyMTc7cyBjb252ZW5pZW5jZS4gVGhlcmUgaXMgYWxzbyBhIGhvbWUtc3R1ZHkgdmVyc2lvbi4gVGhlIGNvdXJzZSBpcyB0YWtlbiBvbmxpbmUsIGJ1dCB0ZXN0aW5nIGlzIGRvbmUgaW4gYSBjbGFzc3Jvb20gc2V0dGluZyBhbmQgY2FuIHRha2UgdXAgdG8gZm91ciBob3Vycy4gQWxsIG9wdGlvbnMgcmVxdWlyZSBwYXNzaW5nIGEgMTAwLXF1ZXN0aW9uLCBtdWx0aXBsZS1jaG9pY2UgdGVzdCB3aXRoIGEgbWluaW11bSBzY29yZSBvZiA3NS4gT25saW5lIGFuZCBob21lLXN0dWR5IG9wdGlvbnMgcmVxdWlyZSBhICQxNSBmZWUgdG8gdGhlIG9ubGluZSB2ZW5kb3IgYWZ0ZXIgcGFzc2luZy4gSW5zdHJ1Y3Rvci1sZWQgY291cnNlcyBhcmUgZnJlZS4gVG8gZmluZCBhIGNvdXJzZSwgcmVnaXN0ZXIsIHB1cmNoYXNlIGEgbGljZW5zZSBvciBwZXJtaXQgb3IgZm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIHZpc2l0IGFuIGF1dGhvcml6ZWQgYWdlbnQgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3dpbGRvaGlvLmdvdiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPndpbGRvaGlvLmdvdjwvYT4uIFZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93aWxkb2hpby5nb3YiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij53aWxkb2hpby5nb3Y8L2E+IG9yIGNhbGwgMS04MDAtV0lMRExJRkUgdG8gZmluZCBhbiBhZ2VudC4gQWxsIGh1bnRlcnMsIHJlZ2FyZGxlc3Mgb2YgYWdlLCBtdXN0IGNhcnJ5IGEgdmFsaWQgaHVudGluZyBsaWNlbnNlIHRvIGh1bnQgb3IgdHJhcCBnYW1lIGluIE9oaW8uIEh1bnRpbmcgZGVlciwgdHVya2V5LCB3YXRlcmZvd2wgb3IgaHVudGluZyBvciB0cmFwcGluZyBvZiBmdXJiZWFyZXJzIHJlcXVpcmVzIHRoZSBodW50ZXIgdG8gcG9zc2VzcyBhbiBhZGRpdGlvbmFsLCBnYW1lLXNwZWNpZmljIHBlcm1pdC48L3A+CjxwPkxFVCBVUyBLTk9XPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1NlZWtpbmcgZXZlbnRzICYjODIxMjsgSWYgeW91IGhhdmUgYW4gb3V0ZG9vcnMgZXZlbnQgcGxhbm5lZCwgcGxlYXNlIHN1Ym1pdCB0aGUgaW5mb3JtYXRpb24gdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGZvciBpbmNsdXNpb24gaW4gdGhlIE91dGRvb3JzIEFsbWFuYWMuIE1pbmltdW0gaW5mb3JtYXRpb24gbmVlZGVkIGlzOiB0eXBlIG9mIGV2ZW50LCBkYXRlLCB0aW1lLCBwbGFjZSAocGxlYXNlIGluY2x1ZGUgYW4gYWRkcmVzcyksIGNvc3QgYW5kIGEgbnVtYmVyIHRvIGNhbGwgZm9yIGZ1cnRoZXIgaW5mb3JtYXRpb24uIEluY2x1ZGUgYSB3ZWJzaXRlIGlmIGFwcGxpY2FibGUuIFBsZWFzZSBzdWJtaXQgaXRlbXMgYnkgZW1haWwgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRjb3VnaGxpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmRjb3VnaGxpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm91dGRvb3JzYWJqQHlhaG9vLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm91dGRvb3JzYWJqQHlhaG9vLmNvbTwvYT4gb3IgYnkgZmF4IGF0IDMzMC05OTYtMzYyOS48L3A+Cg==