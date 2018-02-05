PBA Tournament of Champions: Ohio native Chris Via wins pre-tournament qualifier

By Curtis Duffield
ABJ/Ohio.com correspondent
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ud2VudHktc2l4IHllYXItb2xkIENocmlzIFZpYSBvZiBTcHJpbmdmaWVsZCwgT2hpbywgd2FzbiYjODIxNzt0IHN1cmUgaGUgY291bGQgYm93bCBNb25kYXkgYXQgQU1GIFJpdmllcmEgTGFuZXMgYXMgdGhlIFRvdXJuYW1lbnQgb2YgQ2hhbXBpb25zIGtpY2tlZCBvZmYgd2l0aCBhbiBlaWdodCBnYW1lIHByZS10b3VybmFtZW50IHF1YWxpZmllci48L3A+CjxwPkR1cmluZyBoaXMgdGhyZWUtaG91ciBjYXIgcmlkZSBmcm9tIGhpcyBob21ldG93biB3ZXN0IG9mIENvbHVtYnVzLCBWaWEgZmVhcmVkIGhpcyBiYWNrLCB3aGljaCBoYWQgYmVlbiBodXJ0aW5nIGZvciB0aGUgcGFzdCBjb3VwbGUgd2Vla3MsIHdvdWxkIGtlZXAgaGltIG91dCBvZiBjb21wZXRpdGlvbi4gSGUgaGFkIG5vIGNsdWUgYXMgdG8gd2hhdCBjb3VsZCBoYXBwZW4uPC9wPgo8cD5XZWxsLCB0aGUgdHdvLWhhbmRlZCBib3dsZXIgc2hvd2VkIG5vdCBvbmx5IHRoYXQgaGlzIGJhY2sgd2FzIGRvaW5nIE9LLCBoZSBhbHNvIHNob3dlZCB0aGUgb3RoZXIgMjggY29tcGV0aXRvcnMgdGhhdCBub3RoaW5nIHdhcyBnb2luZyB0byBzdG9wIGhpbSBmcm9tIHdpbm5pbmcgdGhlIFBUUSBhbmQgZW50ZXJpbmcgV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgZmlyc3Qgcm91bmQgb2YgY29tcGV0aXRpb24gd2l0aCBzb21lIG1vbWVudHVtLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RvIGJvd2wgdGhpcyB3ZWxsIHdhcyBkZWZpbml0ZWx5IGEgY29uZmlkZW5jZSBib29zdGVyLCYjODIyMTsgVmlhIHNhaWQuICYjODIyMDtGZWVscyBnb29kIHRvIGhhdmUgc29tZSBtb21lbnR1bSBnb2luZyBpbnRvIFdlZG5lc2RheS4gSSBoYWQgYSBiYWNrIGluanVyeSB0aGF0IGtlcHQgbWUgZnJvbSBib3dsaW5nIGZvciBhIGNvdXBsZSB3ZWVrcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BZnRlciBhIGdvb2Qgc3RhcnQgd2l0aCBhIDI0MiBpbiBHYW1lIDEsIFZpYSBzdHJ1Z2dsZWQgYSBiaXQgdGhlIG5leHQgdHdvIGdhbWVzIHdpdGggYSAxODggYW5kIDE5NCBhbmQgd2FzIGluIHRoZSBtaWRkbGUgb2YgcGFjayBpbiB0aGUgc3RhbmRpbmdzLiBCdXQgYWZ0ZXIgc29tZSBtaW5vciBhZGp1c3RtZW50cywgVmlhIGdvdCBoaW1zZWxmIGxpbmVkIHVwIGFuZCByb2RlIGl0IGR1cmluZyBoaXMgbGFzdCBmaXZlIGdhbWVzIHRvIGZpbmlzaCB3aXRoIGEgdG90YWwgcGluZmFsbCBvZiAxLDgwOS48L3A+CjxwPlZpYSB3YXMgc2Vjb25kIGJlaGluZCBDcmlzdGlhbiBBemNvbmEgb2YgUHVlcnRvIFJpY28gZ29pbmcgaW50byB0aGUgZmluYWwgZ2FtZSBvZiB0aGUgZGF5IGJlZm9yZSByb2xsaW5nIGEgMjU4LCBoaXMgaGlnaGVzdCBnYW1lIG9mIHRoZSBkYXkuIENvbWJpbmVkIHdpdGggQXpjb25hJiM4MjE3O3MgbG93ZXN0IGdhbWUgb2YgdGhlIGRheSAoMTgwKSwgYW5kIHRoYXQgd2FzIHRoZSBkaWZmZXJlbmNlIGluIHRoZSBlbmQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB1c2VkIHVyZXRoYW5lIHRoZSBmaXJzdCBnYW1lIGFuZCB0aG91Z2h0IEkgaGFkIGEgcmVhbGx5IGdvb2QgbG9vaywmIzgyMjE7IFZpYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBtYWRlIHNvbWUgcmVhbGx5IGdvb2Qgc2hvdHMuIEJ1dCBpdCB3ZW50IGF3YXkgcHJldHR5IHF1aWNrbHkgR2FtZSAyIGFuZCBJIHdhbnRlZCB0byBzdGljayB3aXRoIGl0IGJ1dCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgdGhlIHJpZ2h0IGJhbGwuIEkgbWFkZSBhIHJlYWxseSBnb29kIGd1ZXNzIG9uIHdoYXQgcmVhY3RpdmUgYmFsbCB0byBnbyB0by4gSSB0b29rIGEgcmVhbGx5IGJpZyBzdGVwIGxlZnQgdXNpbmcgdGhhdCBiYWxsIHRoZSBsYXN0IHNpeCBnYW1lcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5WaWEsIGEgdGhyZWUtdGltZSBjb2xsZWdpYXRlIEFsbC1BbWVyaWNhbiBhdCBOb3RyZSBEYW1lIENvbGxlZ2UgYW5kIGEgVGVhbSBVU0EgbWVtYmVyIHRoZSBsYXN0IHRocmVlIHllYXJzLCB3aWxsIGJlIG1peGVkIGluIHdpdGggSGFsbCBvZiBGYW1lcnMgTm9ybSBEdWtlIGFuZCBXYWx0ZXIgUmF5IFdpbGxpYW1zIEpyLiBhbmQgSmFzb24gQmVsbW9udGUgJiM4MjEyOyB0aGUgdG9wLXJhbmtlZCBib3dsZXIgaW4gdGhlIHdvcmxkLjwvcD4KPHA+T2YgdGhlIDI5IHdobyBib3dsZWQgTW9uZGF5LCAyNyBhZHZhbmNlZCB0byB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgb2YgcXVhbGlmeWluZyB0byBjb21wbGV0ZSB0aGUgZmluYWwgZmllbGQgb2YgdGhlIFRPQy48L3A+CjxwPldvb3N0ZXImIzgyMTc7cyBKb2UgQmFpbGV5IHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIDI3IHRvIHF1YWxpZnkgYXMgaGUgZmluaXNoZWQgdGhlIGRheSBpbiB0aGUgbWlkZGxlIG9mIHRoZSBwYWNrICgxNXRoKSB3aXRoIGEgMjAwIGF2ZXJhZ2UuIEJhaWxleSBzYWlkIGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCB0aGUgYmVzdCBoZSBoYXMgdG8gb2ZmZXIgb24gdGhlIGxhbmVzLCBidXQgaGUgdm93ZWQgaGUmIzgyMTc7bGwgYmUgcmVhZHkgZm9yIHRoZSBuZXh0IHJvdW5kIG9mIGNvbXBldGl0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIHJlYWxseSBzcGVjaWFsLCBlc3BlY2lhbGx5IGdyb3dpbmcgdXAgaW4gdGhpcyBhcmVhIGFuZCB1c2VkIHRvIGNvbWUgd2F0Y2ggYW5kIG5vdyBJIGdldCB0byBjb21wZXRlLCYjODIyMTsgQmFpbGV5IHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gY2hhbmdlIHNvbWUgc3VyZmFjZXMsIGRyaWxsIHVwIGEgYmFsbCBvciB0d28gYW5kIGp1c3QgdGhyb3cgdGhlIGJhbGwgdG9nZXRoZXIuJiM4MjIxOzwvcD4K