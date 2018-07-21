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PGA Tour: Brittany Lincicome shoots 71 but misses cut at Barbasol Championship
Published: July 21, 2018 - 9:32 PM

By Gary B. Graves

Associated Press

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