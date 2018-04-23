Former Akron Racers owner Joey Arrietta working to bring professional softball back to city

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Published: April 23, 2018 - 1:19 PM | Updated: April 23, 2018 - 2:47 PM
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By Michael Beaven and Rick Armon
Beacon Journal/Ohio.com
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