Professional softball games could be played at Firestone Stadium this season, says Akron Racers franchise owner Craig Stout

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgbWFqb3JpdHkgb3duZXIgb2YgdGhlIEFrcm9uIFJhY2VycyBzYWlkIG9uIE1vbmRheSBoZSBpcyAmIzgyMjA7aG9wZWZ1bCYjODIyMTsgdGhhdCBwcm9mZXNzaW9uYWwgc29mdGJhbGwgZ2FtZXMgd2lsbCBiZSBwbGF5ZWQgYXQgRmlyZXN0b25lIFN0YWRpdW0gdGhpcyB5ZWFyLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZSBhIGxvdCBvZiB0aGluZ3MgdGhhdCBhcmUgaW4gbmVnb3RpYXRpb24gYXMgd2Ugc3BlYWssIHNvIEkgY2FuJiM4MjE3O3QgY29tbWVudCBbb24gZXZlcnl0aGluZ10sIGJ1dCBvbmUgb2YgdGhlIHRoaW5ncyB0aGF0IGlzIHN0aWxsIHVwIGluIHRoZSBhaXIgaXMgd2hlcmUgdGhlIHRlYW0gd2lsbCBiZSBwbGF5aW5nLCYjODIyMTsgQ3JhaWcgU3RvdXQgdG9sZCB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgYW0gaG9wZWZ1bCB0aGF0IHdlIHdpbGwgYmUgcGxheWluZyBnYW1lcyBpbiBBa3JvbiBhdCBGaXJlc3RvbmUgU3RhZGl1bS4gSSB0aGluayB3aGF0IFttaW5vcml0eSBvd25lcl0gSm9leSBbQXJyaWV0dGFdIHdhcyB0cnlpbmcgdG8gZXhwcmVzcyBbU3VuZGF5XSB3YXMgc2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBrbm93IGlmIHRoZXJlIHdvdWxkIGJlIGFueSBnYW1lcyBhdCBGaXJlc3RvbmUsIGJ1dCB3ZSBhcmUgd29ya2luZyBvbiB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCByZXBvcnRlZCBvbiBTdW5kYXkgdGhhdCBTdG91dCwgdGhlIGZyYW5jaGlzZSYjODIxNztzIG1ham9yaXR5IG93bmVyLCBpcyBhbGlnbmluZyB3aXRoIGEgQ2hpbmVzZSBjb250aW5nZW5jeSwgQXJyaWV0dGEgaXMgbm8gbG9uZ2VyIHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyIGFuZCB0aGUgUmFjZXJzIHdpbGwgbm90IGV4aXN0IGluIDIwMTguPC9wPgo8cD5BIGNpdHkgc3Bva2VzcGVyc29uIGhhZCBub3RoaW5nIHRvIHNheSBpbiByZXNwb25zZSB0byB0aGUgUmFjZXJzIGxlYXZpbmcgb3IgYWJvdXQgdGhlIGZ1dHVyZSBvZiB0aGUgc3RhZGl1bSwgaW4gd2hpY2ggdGhlIGNpdHkgaW52ZXN0ZWQgJDMuNSBtaWxsaW9uIGluIDE5OTkuPC9wPgo8cD5BcnJpZXR0YSBzYWlkIHRoZSBtYWpvcml0eSBvZiB0aGUgcGxheWVycyBvbiB0aGUgbmV3IHRlYW0gd291bGQgYmUgZnJvbSBDaGluYSwgYnV0IGEgZmV3IHJvc3RlciBzcG90cyB3b3VsZCBiZSBvY2N1cGllZCBieSBBbWVyaWNhbiBwbGF5ZXJzLiBUaGUgUmFjZXJzLCB3aG8gc3RhcnRlZCBpbiBwbGF5IGluIDE5OTksIGhhdmUgZmllbGRlZCB0ZWFtcyB3aXRoIHBsYXllcnMgZnJvbSB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQgQ2FuYWRhLCBhbmQgZnJvbSBjb3VudHJpZXMgaW4gRXVyb3BlIGFuZCBBc2lhLjwvcD4KPHA+U3RvdXQsIGEgU2hha2VyIEhlaWdodHMgcmVzaWRlbnQsIHNhaWQgdGhlIG5ldyB0ZWFtIHdvdWxkIGJlIGNvbXByaXNlZCBvZiBtb3N0bHkgQ2hpbmVzZSBwbGF5ZXJzIGFuZCBhIGZldyBBbWVyaWNhbnMuPC9wPgo8cD5IZSBzYWlkIGEgQ2hpbmVzZSBjb250aW5nZW5jeSB3YXMgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIGludm9sdmVkIGluIHRoZSBvd25lcnNoaXAgb2YgdGhlIHRlYW0uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBhbSB0aGUgbWFqb3JpdHkgcGFydG5lciBhbmQgc2hlIFtBcnJpZXR0YV0gaXMgYSBtaW5vcml0eSBwYXJ0bmVyIGluIHRoZSBlbnRpdHkgW0Zhc3RwaXRjaCBQYXJ0bmVycywgTExDXSB0aGF0IG93bnMgdGhlIFtBa3JvbiBSYWNlcnNdIGZyYW5jaGlzZSwmIzgyMjE7IFN0b3V0IHNhaWQuPC9wPgo8cD5TdG91dCBzYWlkIHRoZSBudW1iZXIgb2YgcHJvIHNvZnRiYWxsIGdhbWVzIHRoYXQgY291bGQgYmUgcGxheWVkIGF0IEZpcmVzdG9uZSBTdGFkaXVtIHRoaXMgc2Vhc29uIGlzICYjODIyMDt1bmRlciBuZWdvdGlhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5OYXRpb25hbCBQcm8gRmFzdHBpdGNoIENvbW1pc3Npb25lciBDaGVyaSBLZW1wZiB3YXMgbm90IGF2YWlsYWJsZSBmb3IgY29tbWVudC48L3A+CjxwPkp1bGllIFdhbHRvbiwgdGhlIE5QRiBtZWRpYSBjb29yZGluYXRvciwgc2FpZDogJiM4MjIwO1RoZSBsZWFndWUgaXMgY3VycmVudGx5IHdvcmtpbmcgd2l0aCBDcmFpZyBTdG91dCBhbmQgaGlzIG5ldyB0ZWFtLCBhbmQgd2UgYXJlIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBhbGwgb2Ygb3VyIGR1Y2tzIGluIGEgcm93IGJlZm9yZSB3ZSBzdGVwIG91dCBhaGVhZCBvZiBoaW0uIFNvLCB3ZSBhcmUgZ29pbmcgdG8gZ2l2ZSBoaW0gdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHNwZWFrIGZpcnN0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBOUEYgaGFzIG5vdCBtYWRlIGFuIGFubm91bmNlbWVudCBhYm91dCB0aGUgUmFjZXJzIG9yIGFib3V0IHRoZSBTY3JhcCBZYXJkIERhd2dzLCB0aGUgIEhvdXN0b24tYmFzZWQgZnJhbmNoaXNlIHRoYXQgcmVjZW50bHkgZm9sZGVkLiBUaGUgbGVhZ3VlIG5vdyBjb25zaXN0cyBvZiB0aGUgQ2hpY2FnbyBCYW5kaXRzLCB0aGUgVVNTU0EgUHJpZGUgaW4gVmllcmEgRmxhLiwgdGhlIEF1c3NpZSBTcGlyaXQsIHRoZSBCZWlqaW5nIFNob3VnYW5nIEVhZ2xlcyBhbmQgdGhlIG5leHQgaW5jYXJuYXRpb24gb2YgdGhlIFJhY2Vycy48L3A+CjxwPktlbXBmIHNlbnQgb3V0IGEgdHdlZXQgTW9uZGF5IG1vcm5pbmcgdGhhdCByZWFkLCAmIzgyMjA7UGxlYXNlIGJlYXIgd2l0aCB1cyBhcyB3ZSB3b3JrIHRocm91Z2ggdGhpcyB2ZXJ5IGRlY2VpdGZ1bCBhbmQgZGVzdHJ1Y3RpdmUgbW92ZS4gVGhlIGxlYWd1ZSwgdG8gbm8gYXZhaWwsIGhhcyB0YWtlbiB0aGUgaGlnaCByb2FkIHRocm91Z2hvdXQgd2hhdCBoYXMgYmVlbiBhbiBleHRyZW1lbHkgZGlmZmljdWx0IHJlbGF0aW9uc2hpcC4gVGhlcmUgYXJlIGEgZmV3IGl0ZW1zIHRvIGdldCBpbiBvcmRlciwgYnV0IGEgY29tcGxldGUgc3RhdGVtZW50IHdpbGwgYmUgZm9ydGhjb21pbmcuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SXQgaXMgbm90IGtub3duIGF0IHdob20gdGhhdCB0d2VldCB3YXMgZGlyZWN0ZWQsIGJ1dCBTdG91dCBzYWlkIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQgd2FzIGRpcmVjdGVkIGF0IGhpbS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3csIGJ1dCBJIGRvIGtub3cgdGhlcmUgaXMgYW4gaXNzdWUgd2l0aCBhbm90aGVyIHRlYW0gaW4gdGhlIGxlYWd1ZSwmIzgyMjE7IFN0b3V0IHNhaWQuICYjODIyMDtTaGUgbWF5IGhhdmUgYmVlbiByZWZlcnJpbmcgdG8gdGhhdC4mIzgyMjE7IDwvcD4KPHA+TGF1cmEgV2ludGVyLCB3aG8gcGl0Y2hlZCBmb3IgdGhlIFJhY2VycyBsYXN0IHllYXIsIHNhaWQgaW4gYSB0d2VldCBzaGUgd2FzICYjODIyMDtoZWFydGJyb2tlbiBmb3IgdGhlIGxhY2sgb2YgbGVhZGVyc2hpcCBhbmQgcmVzcGVjdCBkdXJpbmcgdGhpcyB0aW1lLiYjODIyMTsgUmFjZXJzIG91dGZpZWxkZXIgQS5KLiBBbmRyZXdzIGFuZCBpbmZpZWxkZXIgS2VsbGV5IE1vbnRhbHZvIGRpZCBub3QgdHdlZXQgb3V0IGFueSB0aG91Z2h0cyBvbiBNb25kYXkuPC9wPgo8cD5Gb3JtZXIgUmFjZXJzIHBsYXllciBNaWNhZWxhIE1pbm5lciBzZW50IG91dCBhIHR3ZWV0IHRoYXQgcmVhZDogJiM4MjIwO1ByZXR0eSBidW1tZWQgYWJvdXQgdGhlIG5ld3Mgb2YgdGhlICNha3JvbnJhY2VycyBAQWtyb25SYWNlcnMgZm9sZGluZy4gVGhlIHJlYXNvbmluZyBiZWhpbmQgaXQgaXMgc2hvY2tpbmcgYW5kIHNhZGRlbmluZy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Nb25pY2EgQWJib3R0LCBhIHZldGVyYW4gcGl0Y2hlciBpbiB0aGUgTlBGIGFuZCBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBOYXRpb25hbCBUZWFtLCB0b29rIHRvIHRoZSBJbnRlcm5ldCBhbmQgc2VudCBvdXQgYSB0d2VldCB0aGF0IHJlYWQ6ICYjODIyMDtXaGVuIHRoZSBsb25nZXN0IHN0YW5kaW5nIHRlYW0gaW4gdGhlIGxlYWd1ZSBAQWtyb25SYWNlcnMgZXZlcnlvbmUgcmFsbGllcyB0aGUgdHJvb3BzIGZvciBjaGFuZ2UgYW5kIHdoYXQgaXMgcmlnaHQuICNtYWtlYWNoYW5nZSBzdG9wIGV4cG9ydGluZyBzb2Z0YmFsbCBqb2JzIGluIGEgI1VTQSBMZWFndWUuIC13aGVyZSBhcmUgdGhlIHJ1bGVzPyBTdGFuZGFyZHM/IEFuZCBHb2Fscz8gI3NhdmVhbWVyaWNhbmpvYnMmIzgyMjE7PC9wPgo8cD5GaXJlc3RvbmUgU3RhZGl1bSB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGhvc3QgeW91dGgsIGhpZ2ggc2Nob29sIGFuZCBjb2xsZWdlIGV2ZW50cyBpbiAyMDE4LCBBcnJpZXR0YSBzYWlkLiBUaGUgdmVudWUgcmVndWxhcmx5IGlzIGhvbWUgdG8gaGlnaCBzY2hvb2wgZ2FtZXMgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIGFuZCBkdXJpbmcgdGhlIHNlY3Rpb25hbCwgZGlzdHJpY3QsIHJlZ2lvbmFsIGFuZCBzdGF0ZSB0b3VybmFtZW50cy48L3A+CjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm1iZWF2ZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSAjQUJKVmFyc2l0eSBoaWdoIHNjaG9vbCBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vcHJlcHMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTUJlYXZlbkFCSiIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NQmVhdmVuQUJKPC9hPi48L2E+IDwvcD4K