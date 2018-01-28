Rickard Rakell leads Pacific division in NHL All-Star Game

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UQU1QQSwgRmxhLjogUmlja2FyZCBSYWtlbGwgaGFkIHR3byBnb2FscyBhbmQgcm9va2llIEJyb2NrIEJvZXNlciwgSm9obm55IEdhdWRyZWF1IGFuZCBEcmV3IERvdWdodHkgYWxzbyBzY29yZWQgdG8gaGVscCB0aGUgUGFjaWZpYyBEaXZpc2lvbiB3aW4gdGhlIE5ITCBBbGwtU3RhciBHYW1lIHdpdGggYSA1LTIgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBBdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbiBvbiBTdW5kYXkuPC9wPgo8cD5QYWNpZmljIGdvYWxpZXMgTWFyYy1BbmRyZSBGbGV1cnkgYW5kIE1pa2UgU21pdGggdGVhbWVkIHRvIGFsbG93IGp1c3QgZm91ciBnb2FscyBpbiB0aGUgdHdvIGdhbWVzIHRoZWlyIHRlYW0gY2FwdHVyZWQgdG8gY2xhaW0gdGhlICQxIG1pbGxpb24gc2hhcmVkIGJ5IHRoZSB3aW5uZXJzIG9mIHRoZSBmb3VyLXRlYW0gZGl2aXNpb25hbCB0b3VybmFtZW50IHBsYXllZCBpbiBhbiBlbnRlcnRhaW5pbmcgdGhyZWUtb24tdGhyZWUgZm9ybWF0LjwvcD4KPHA+VGhlIENhbnVja3MmIzgyMTc7IEJvZXNlciwgdGhlIG9ubHkgcm9va2llIGFtb25nIDE1IGZpcnN0LXRpbWUgQWxsLVN0YXJzLCBhbHNvIGhhZCBhIGdvYWwgaW4gdGhlIFBhY2lmaWMmIzgyMTc7cyA1LTIgc2VtaWZpbmFsIHZpY3Rvcnkgb3ZlciB0aGUgQ2VudHJhbCBEaXZpc2lvbiBhbmQgd2FzIG5hbWVkIGdhbWUgTVZQLjwvcD4KPHA+TWlrZSBHcmVlbiBoYWQgdHdvIGdvYWxzIGZvciB0aGUgQXRsYW50aWMsIG9uZSBvZmYgYm90aCBGbGV1cnkgYW5kIFNtaXRoIGluIHRoZSBmaW5hbC48L3A+CjxwPkFsbC1TdGFyIHdlZWtlbmQgYmVnYW4gd2l0aCBhIGZyZWUgb3V0ZG9vciBjb25jZXJ0IGhlYWRsaW5lZCBieSBGaXR6IGFuZCB0aGUgVGFudHJ1bXMgYW5kIGFsc28gZmVhdHVyZWQgYSB0aHJlZS1kYXkgZnVuIGZlc3QgZm9yIGZhbnMsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIGFubnVhbCBza2lsbHMgY29tcGV0aXRpb24gdGhhdCB3cmFwcGVkIHVwIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgZmVzdGl2aXRpZXMuPC9wPgo8cD5BZGRpbmcgc3BpY2UgYW5kIGEgdW5pcXVlIGZsYXZvciB0byB0aGUgZXhwZXJpZW5jZSB3YXMgVGFtcGEmIzgyMTc7cyBhbm51YWwgR2FzcGFyaWxsYSBQaXJhdGUgSW52YXNpb24sIHdoaWNoIGRyZXcgd2hhdCBvZmZpY2lhbHMgZXN0aW1hdGVkIGFzIGFuIGFkZGl0aW9uYWwgMjAwLDAwMCBwZW9wbGUgdG8gdGhlIGRvd250b3duIHdhdGVyZnJvbnQgZm9yIGEgcGFyYWRlIGFuZCBvdGhlciBhY3Rpdml0aWVzLjwvcD4KPHA+UGxheWVycyB3YWxrZWQgdGhlIHJlZCBjYXJwZXQsIHBvc2luZyBmb3IgcGljdHVyZXMgYW5kIHNpZ25pbmcgYXV0b2dyYXBocyBiZWZvcmUgZW50ZXJpbmcgQW1hbGllIEFyZW5hIGZvciB0aGUgZmlyc3QgQWxsLVN0YXIgZ2FtZSBwbGF5ZWQgaW4gVGFtcGEgc2luY2UgMTk5OSwgdGhlIGxhc3Qgb2YgV2F5bmUgR3JldHpreSYjODIxNztzIDE4IGFwcGVhcmFuY2VzIGluIHRoZSBtaWRzZWFzb24gc2hvd2Nhc2UgdGhhdCBzaGlmdHMgdG8gU2FuIEpvc2UsIENhbGlmb3JuaWEsIG5leHQgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+V2l0aCB0aGUgTGlnaHRuaW5nJiM4MjE3O3MgSm9uIENvb3BlciBjb2FjaGluZyB0aGUgQXRsYW50aWMgRGl2aXNpb24sIGFuZCB0aGUgdGVhbSB3aXRoIHRoZSBOSEwmIzgyMTc7cyBiZXN0IHJlY29yZCByZXByZXNlbnRlZCBieSBhIGxlYWd1ZS1oaWdoIGZvdXIgcGxheWVycywgdGhlIHNlbGxvdXQgY3Jvd2Qgb2YgMTksMDkyIHJvYXJlZCBpdHMgYXBwcm92YWwgd2hlbiB0aGUgQXRsYW50aWMtTWV0cm9wb2xpdGFuIHNlbWlmaW5hbCBiZWdhbiB3aXRoIGdvYWxpZSBBbmRyZWkgVmFzaWxldnNraXksIHBsdXMgZm9yd2FyZHMgTmlraXRhIEt1Y2hlcm92LCBCcmF5ZGVuIFBvaW50IGFuZCBTdGV2ZW4gU3RhbWtvcyBvbiB0aGUgaWNlIGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUuPC9wPgo8cD5LdWNoZXJvdiYjODIxNztzIGhhdCB0cmljayBpbiB0aGUgNy00IHNlbWlmaW5hbCB2aWN0b3J5IHdhcyB0aGUgZmlyc3QgZm9yIGFuIEFsbC1TdGFyIGdhbWUgc2luY2UgdGhlIE5ITCBhZG9wdGVkIHRoZSB0aHJlZS1tYXRjaCwgdGhyZWUtb24tdGhyZWUgdG91cm5hbWVudCBmb3JtYXQgaW4gMjAxNi48L3A+CjxwPlBvaW50LCBUb3JvbnRvJiM4MjE3O3MgQXVzdG9uIE1hdHRoZXdzIGFuZCBCdWZmYWxvJiM4MjE3O3MgSmFjayBFaWNoZWwgYWxzbyBzY29yZWQgZm9yIHRoZSBBdGxhbnRpYywgd2hpY2ggcmFsbGllZCBmcm9tIGEgMy0xIGRlZmljaXQgYWZ0ZXIgVmFzaWxldnNraXkgYWxsb3dlZCBlYXJseSBnb2FscyB0byBQaXR0c2J1cmdoJiM4MjE3O3MgU2lkbmV5IENyb3NieSwgUGhpbGFkZWxwaGlhJiM4MjE3O3MgQ2xhdWRlIEdpcm91eCBhbmQgV2FzaGluZ3RvbiYjODIxNztzIEFsZXggT3ZlY2hraW4uPC9wPgo8cD5Cb2VzZXIgc25hcHBlZCBhIDItMiB0aWUsIEphbWVzIE5lYWwgb2YgdGhlIFdlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZS1sZWFkaW5nIFZlZ2FzIEdvbGRlbiBLbmlnaHRzIHNjb3JlZCB0d28gZ29hbHMsIGFuZCBFZG1vbnRvbiYjODIxNztzIENvbm5vciBNY0RhdmlkIGhhZCBmb3VyIGFzc2lzdHMgaW4gdGhlIFBhY2lmaWMmIzgyMTc7cyBzZW1pZmluYWwgd2luIG92ZXIgdGhlIENlbnRyYWwgRGl2aXNpb24uPC9wPgo=