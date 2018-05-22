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RubberDucks 4, Thunder 3: Sicnarf Loopstock’s two-run double lifts Ducks to victory
Published: May 22, 2018 - 9:17 PM
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