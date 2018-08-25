Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Children battling cancer, blood disorders hit a home run at RubberDucks game
Published: August 25, 2018 - 9:03 PM
Full Screen Linked Image

By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians manager Terry Francona says he will stick with struggling closer Cody Allen August 25th, 2018 9:34 PM
Monsters and more as UA launches Five Star Friday, with most Friday classes scratched from the schedule August 25th, 2018 6:55 PM
Bob Dyer: Norton woman claims Polar Express is gouging her group August 25th, 2018 6:55 PM
Michael Douglas: They almost saved Earth. Will we? August 25th, 2018 6:24 PM

THE LATEST

Monsters and more as UA launches Five Star Friday, with most Friday classes scratched from the schedule August 25th, 2018 6:55 PM
Bob Dyer: Norton woman claims Polar Express is gouging her group August 25th, 2018 6:55 PM
Husted, Sutton bring long political histories to the governor’s ticket August 25th, 2018 6:53 PM
AP FACT CHECK: Trump’s alternate-reality week August 25th, 2018 6:40 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal