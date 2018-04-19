Curve 2, RubberDucks 1: Curve execute better in extra innings to top Ducks

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Akron RubberDucks pitcher Argenis Angulo pitches against the Altoona Curve in the seventh inning Thursday at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Beacon Journal/Ohio.com)
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Akron RubberDucks right fielder Connor Marabell tosses a ball to the infield after making a running catch hit by Altoona Curve third baseman Ke'Bryan Hayes in the sixth inning Thursday at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Beacon Journal/Ohio.com)
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Akron RubberDucks first baseman Bobby Bradley celebrates a double against Altoona Curve in the sixth inning Thursday at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Beacon Journal/Ohio.com)
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Akron RubberDucks second baseman Tyler Krieger hits a single against Altoona Curve in the fifth inning Thursday at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Beacon Journal/Ohio.com)
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Akron RubberDucks left fielder Dorssys Paulino slides safely into second after hitting a double against the Altoona Curve in the sixth inning Thursday at Canal Park in Akron. (Leah Klafczynski/Beacon Journal/Ohio.com)
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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