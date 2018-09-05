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Eastern League Western Division Series: Josh Donaldson’s home run sparks RubberDucks to 5-2 win over Curve in Game 1
Published: September 5, 2018 - 10:01 PM | Updated: September 5, 2018 - 10:18 PM
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By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

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