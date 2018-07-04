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RubberDucks report: Indians No. 9 prospect Aaron Civale tinkering with every aspect as he continues to mold himself into a starter
Published: July 4, 2018 - 3:01 PM | Updated: July 4, 2018 - 3:02 PM

By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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