Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Indians reliever Andrew Miller throws to hitters in Akron, expects to start rehab assignment soon
Published: July 14, 2018 - 7:27 PM | Updated: July 14, 2018 - 7:36 PM
Full Screen Linked Image

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians reliever Andrew Miller throws to hitters in Akron, expects to start rehab assignment soon Today July 14th, 2018 7:36 PM
Forward Channing Frye returning to Cavaliers Updated July 14th, 2018 7:05 PM
Tour de France: Groenewegen wins 2nd straight stage at Tour; cobbles ahead Updated July 14th, 2018 7:04 PM
Wimbledon: Angelique Kerber tops Serena Williams for third Grand Slam title Today July 14th, 2018 7:05 PM

THE LATEST

Indians notebook: Indians promote Francisco Mejia, plan to option him back to Triple-A after Sunday; Shane Bieber optioned to Triple-A Updated July 14th, 2018 7:42 PM
Indians reliever Andrew Miller throws to hitters in Akron, expects to start rehab assignment soon Today July 14th, 2018 7:36 PM
Wondering if there’s fentanyl in your cocaine or other drugs? Summit County has a test strip for that Updated July 14th, 2018 7:27 PM
Ohio farmers primed for big harvests, but tariffs, NAFTA talks cut crop prices Updated July 14th, 2018 7:06 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal