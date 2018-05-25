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Newcomer Jake Paulson making himself at home in RubberDucks starting rotation
Published: May 25, 2018 - 3:43 PM

By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

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