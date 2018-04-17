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RubberDucks 2, Curve 0: Pitcher Shane Bieber runs scoreless streak to 20 innings
Published: April 17, 2018 - 10:02 PM
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By Michael Beaven
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