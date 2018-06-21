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RubberDucks 3, Yard Goats 2: Bobby Bradley’s eight-inning home run lifts Ducks over Yard Goats
Published: June 21, 2018 - 10:42 PM
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By Henry Palattella

ABJ/Ohio.com correspondent

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