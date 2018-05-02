Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
RubberDucks 5, Rumble Ponies 2: Victory caps successful homestand for surging Ducks
Published: May 2, 2018 - 9:55 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High School Spotlight — May 2 Updated May 2nd, 2018 7:06 PM
Indians 12, Rangers 4: 11 Walk-Off Thoughts on Edwin Encarnacion knowing a power display was on the horizon, a FaceTime call from a legend and the rescuing of the bullpen (for a day) Updated May 2nd, 2018 5:53 PM
Oklahoma’s Lincoln Riley confident Browns No. 1 pick Baker Mayfield will balance ‘hunger to want to play’ with ‘being a team guy’ Today May 2nd, 2018 5:40 PM
Browns claim linebacker Jermaine Grace off waivers Updated May 2nd, 2018 4:20 PM

THE LATEST

Betty Lin-Fisher: Pony Willie Nelson makes first official visit to Akron Children’s Hospital May 2nd, 2018 9:33 PM
Akron to begin removing trees on Memorial Parkway as part of safety effort May 2nd, 2018 8:45 PM
Things to Do, May 3: Hip-Hop Meets Symphony; May 4 vigil; author talk; ‘Dangerous Liaisons’ May 2nd, 2018 7:48 PM
Cavaliers notebook: Until shots start to fall, Cavs playoff rookie Jordan Clarkson looks for other ways to contribute May 2nd, 2018 7:30 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal