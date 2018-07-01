RubberDucks 6, Curve 5: Logan Ice’s walk-off single in ninth lifts Ducks

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Published: July 1, 2018 - 9:08 PM | Updated: July 1, 2018 - 9:13 PM

By Fred Cay

ABJ/Ohio.com correspondent

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