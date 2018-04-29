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RubberDucks 7, Baysox 1: Aaron Civale dominates for seven innings, Ducks complete sweep of Baysox
Published: April 29, 2018 - 7:55 PM
By Fred Cay
ABJ/Ohio.com correspondent
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