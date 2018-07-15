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RubberDucks 9, Rumble Ponies 5: Ducks complete four-game sweep to start second half
Published: July 15, 2018 - 8:23 PM | Updated: July 15, 2018 - 8:52 PM

By Fred Cay

ABJ/Ohio.com correspondent

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