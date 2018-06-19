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RubberDucks’ David Speer flourishing as team’s jack-of-all-trades pitcher
Published: June 19, 2018 - 9:28 PM

By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

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