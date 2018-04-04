Home / Sports / RubberDucks / RubberDucks: First baseman Bobby Bradley enters 2018 season fit with help from wife
Published: April 4, 2018 - 4:00 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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