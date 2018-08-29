Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
RubberDucks: Indians’ Neil Ramirez, Rajai Davis begin rehab assignments
Published: August 29, 2018 - 10:41 PM

By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

RubberDucks: Indians’ Neil Ramirez, Rajai Davis begin rehab assignments August 29th, 2018 10:41 PM
Twins, 4 Indians 3: Cody Allen falters in the seventh, allows tying and go-ahead runs in loss August 29th, 2018 10:34 PM
High school roundup: Kayley Grajzl’s hat trick powers unbeaten St. Vincent-St. Mary to 7-2 win over Firestone in girls soccer August 29th, 2018 10:19 PM
MLB notebook: Red Sox starter David Price injured by line drive August 29th, 2018 8:41 PM

THE LATEST

Things to Do, Aug. 30: Shakespeare in the Square; food trucks at zoo; Aaron Lewis; ‘Bloomsday’ August 29th, 2018 8:42 PM
Extra Helping: Dining with Diabetes cooking series offered August 29th, 2018 6:37 PM
Extra Helping: Ken Stewart’s Grille five-course wine dinner set for Sept. 6 August 29th, 2018 6:17 PM
Indians report: Andrew Miller placed on 10-day disabled list with shoulder external impingement August 29th, 2018 6:13 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal