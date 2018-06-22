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RubberDucks report: Minor league players know they could be on the move with trade deadline on the horizon
Published: June 22, 2018 - 9:57 PM

By Henry Palattella

ABJ/Ohio.com correspondent

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