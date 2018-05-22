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RubberDucks report: Outfield prospect Andrew Calica on torrid pace now that he’s under control
Published: May 22, 2018 - 8:05 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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