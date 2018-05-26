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RubberDucks shortstop Willi Castro exceeding expectations as a top prospect
Published: May 26, 2018 - 10:19 PM | Updated: May 26, 2018 - 11:18 PM

By Brad Bournival

ABJ/Ohio.com correspondent

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