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Rumble Ponies 7, RubberDucks 6: Four-run ninth brings four-game winning streak to an end for Ducks
Published: May 1, 2018 - 10:19 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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