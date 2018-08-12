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Sea Dogs 6, RubberDucks 3: Ducks end home stand on sour note as rally falls short
Published: August 12, 2018 - 8:21 PM

By Fred Cay

ABJ/Ohio.com correspondent

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