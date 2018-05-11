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SeaWolves 8, RubberDucks 2: Beau Burrows pitches SeaWolves past Ducks
Published: May 11, 2018 - 10:03 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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